DIRECT : négociations prévues à Paris entre CIA, Egypte, Israël et Qatar pour la libération des otages

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) annonce vendredi se séparer de "plusieurs" de ses employés, accusés par les autorités israéliennes d'être impliqués dans l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre contre Israël.

"Les autorités israéliennes ont fourni à l'Unrwa des informations sur l'implication supposée de plusieurs de ses employés" dans les attaques, indique un communiqué du chef de l'agence, Philippe Lazzarini. "J'ai décidé de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et d'ouvrir une enquête afin que la vérité soit établie sans délai".

"Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, y compris à travers des poursuites judiciaires."

L'Unrwa réitère "sa condamnation dans les termes les plus forts" des attaques du 7 octobre et appelle à la libération "immédiate et inconditionnelle" des otages israéliens encore détenus.

Il insiste pour autant sur le fait que "plus de 2 millions de personnes à Gaza dépendent d'une aide vitale que l'agence a fournie depuis que la guerre a commencé" et que "quiconque trahit les valeurs fondamentales des Nations unies trahit aussi ceux que nous servons à Gaza, dans la région et ailleurs dans le monde".

Les États-Unis vont "suspendre temporairement" tout futur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) suite aux accusations portées par Israël. "Les États-Unis sont extrêmement préoccupés par les accusations selon lesquelles 12 employés de l'Unrwa pourraient avoir été impliqués dans l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre", a indiqué le porte-parole du département d'État Matthew Miller dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est entretenu hier avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin de "souligner le besoin d'une enquête rapide et approfondie sur cette question", a précisé Matthew Miller.

"Les États-Unis ont contacté l'État d'Israël afin d'obtenir davantage d'informations sur ces accusations", a-t-il ajouté.

Tout en rappelant le "rôle critique" de l'Unrwa dans l'aide aux Palestiniens, le département d'État insiste sur l'importance que cette agence de l'ONU "réponde à ces accusations et prenne toute mesure corrective appropriée".