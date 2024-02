DIRECT : Netanyahu promet une "puissante" opération à Rafah "après" le départ des civils

Quatre civils, dont une femme et deux enfants, ont été tués et neuf personnes blessées dans des raids israéliens sur le sud du Liban, a indiqué une source de sécurité libanaise à l'AFP.

L'armée israélienne a annoncé que des avions de combat avaient lancé "une série de raids sur le Liban", après qu'une roquette tirée depuis le Liban a fait plusieurs blessés dans le nord d'Israël selon des sources médicales israéliennes. Ce tir de roquette n'a pas été revendiqué.

Une femme, son fils et son beau-fils ont été tués dans une frappe israélienne sur le village de Sawaneh, a indiqué la source de sécurité à l'AFP. Un quatrième civil a péri dans un raid sur le village d'Adchit, selon la même source qui a également fait état de neuf blessés.

Lorsque l'agression à Gaza s'arrêtera et qu'il y aura un cessez-le-feu, les tirs s'arrêteront également dans le sud [du Liban]. Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah

Les raids israéliens ont visé plusieurs localités dans un rayon distant de dix à 25 km de la frontière israélo-libanaise, et ont fait d'importants dégâts selon des images circulant sur les réseaux sociaux.



Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé hier que "lorsque l'agression à Gaza s'arrêtera et qu'il y aura un cessez-le-feu, les tirs s'arrêteront également dans le sud" du Liban. "S'ils élargissent la confrontation, nous le ferons aussi", a-t-il ajouté en réponse aux menaces répétées des responsables israéliens de déclencher une guerre contre le Liban.

Hassan Nasrallah, s'exprimant via une liaison video dans une banlieue au sud de Beyrouth le 13 février 2024. © AP Photo/Hussein Malla

En plus de quatre mois, au moins 247 personnes, dont 175 combattants du Hezbollah et 34 civils, ont été tuées dans le sud du Liban, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, 15 personnes ont été tuées, neuf soldats et six civils, selon l'armée.