Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a appelé à la "libération immédiate" de Mohamed Bazoum, le dirigeant du Niger.

"Je me suis entretenu avec le président Bazoum plus tôt dans la matinée et je lui ai dit clairement que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate", a-t-il déclaré depuis la Nouvelle-Zélande où il est en visite.

"Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi auprès de nos partenaires dans la région et dans le monde entier, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique".

Antony Blinken a refusé de préciser si la révolte militaire était un coup d'État. "Je ne peux pas dire s'il s'agit techniquement d'un coup d'État ou non, c'est aux juristes de le dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'une tentative de prise de pouvoir par la force et de bouleversement de la constitution."

Les États-Unis avertissent les citoyens du Niger de "limiter tout déplacement inutile".