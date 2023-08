Direct-Niger : Joe Biden demande la "libération immédiate" du président Bazoum

Les faits

Les partenaires occidentaux et africains du Niger dénoncent largement le coup d’État, et l'Union européenne (UE), la France et l'Allemagne ont suspendu leurs aides accordées à ce pays dépendant économiquement d'alliés étrangers.

Le Niger, miné par les attaques de groupes liés à l’État islamique et à Al-Qaïda, à l'ouest et au sud-est, est l'un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium.