DIRECT - "Nous gagnerons ensemble" promet Vladimir Poutine

Des bombardements russes ont tué un civil et blessé au moins six autres lundi dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine et celle de Kharkiv (Est), ont rapporté mardi les autorités locales ukrainiennes.



"L'agresseur a mené des frappes aériennes avec trois bombes guidées, selon des informations préliminaires (...) Un habitant de 39 ans est mort", selon le parquet de la région de Soumy.



Il précise que cette frappe mortelle a touché des infrastructures civiles dans les environs du village de Nova Sloboda, frontalier de la Russie.



Selon le parquet, deux garçons de 15 et 13 ans, ainsi qu'un homme de 79 ans, ont été blessés par des tirs d'artillerie russes lundi dans la zone du village de Krasnopillia.