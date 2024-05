DIRECT - "Nous ne laisserons pas la Russie anéantir l’Ukraine", rappelle la France à l'ONU

Dans son bilan quotidien, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) relaie des informations de sources ukrainiennes selon lesquelles "la Russie concentre des forces limitées, en sous-effectif et incohérentes dans la direction de Soumy." Or, même dans ces conditions, "un tel regroupement sera en mesure d'obtenir l'effet souhaité, à savoir attirer et fixer les forces ukrainiennes dans la zone frontalière internationale."

Le think thank américain, qui suit le conflit au jour le jour, estime que "une activité russe limitée dans d'autres zones de la frontière internationale en dessous du seuil des opérations offensives russes pourrait avoir pour effet d'étirer les forces ukrainiennes sur un front plus large."