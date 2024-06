Direct démarré le 22 juin 2024 à 6H24

DIRECT - Nouvelle attaque massive russe sur des infrastructures électriques

L'Ukraine a accusé samedi la Russie d'avoir lancé dans la nuit une nouvelle attaque "massive" contre ses infrastructures énergétiques et d'avoir mené des frappes ayant fait au moins sept morts dans le sud et l'est du pays. Les horaires sont affichés en temps universel.