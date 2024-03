DIRECT - Nouvelle offensive russe, les 27 durcissent les restrictions sur les importations agricoles d'Ukraine

Les ambassadeurs des États membres ont adopté une version légèrement modifiée de l'accord trouvé le 20 mars entre négociateurs des États et eurodéputés pour reconduire pour un an, à partir de juin, l'exemption douanière à l'Ukraine assortie de restrictions.

Ce texte faisait l'objet de divergences entre les États qui souhaitaient protéger plus strictement leurs marchés, notamment en plafonnant le blé et abaissant les niveaux de plafonnement, et les Etats entendant ménager les revenus commerciaux de Kiev.

Accordée depuis 2022 pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe, cette exemption de droits de douane alimente la colère des agriculteurs européens, qui accusent l'afflux de produits ukrainiens de plomber les prix locaux et de relever d'une concurrence "déloyale".