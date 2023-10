DIRECT - Nouvelle session de pourparlers pour la paix en Ukraine à Malte

Après le Danemark en juin et l'Arabie Saoudite en août, Malte accueille à son tour une conférence pour la paix en Ukraine, aujourd'hui et demain. Des conseillers en politique étrangère de plus de 50 pays, selon le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, doivent s'y retrouver.

Ils discuteront de la formule de paix proposée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Celle-ci prévoit, entre autres, le retrait complet des troupes russes du territoire selon les frontières de 1991. Aucun représentant russe ne prendra part à l'échange. La diplomatie russe a d'ailleurs vivement critiqué La Valette pour cette initiative "antirusse".

(Re)voir : Ukraine : un an déjà, quelle perspective de paix à l'horizon ?