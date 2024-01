DIRECT : nouvelles frappes israéliennes sur Gaza et Rafah

Israël se défendra devant la plus haute juridiction des Nations Unies contre les accusations selon lesquelles il aurait participé au génocide des Palestiniens à Gaza, ont déclaré ce mardi des responsables, un engagement rare avec l'organisme mondial, qu'Israël dénonce souvent comme étant partial à son encontre.

L'Afrique du Sud a lancé l'affaire le 29 décembre devant la Cour internationale de Justice de La Haye, aux Pays-Bas, affirmant que l'ampleur des morts, des destructions et de la crise humanitaire à Gaza dues à la campagne militaire israélienne contre le Hamas atteint le seuil d'un génocide au regard du droit international. L'Afrique du Sud a demandé au tribunal d'ordonner à Israël de cesser ses attaques à Gaza.

La communication de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de Justice allègue que "les actes et omissions d'Israël (...) sont de nature génocidaire" car ils sont commis dans l'intention de "détruire les Palestiniens à Gaza" qui font partie d'un groupe éthnique et racial plus important qui est la nation Palestinienne.

L’Afrique du Sud a vivement critiqué la campagne militaire israélienne à Gaza. Nombreux, y compris le président Cyril Ramaphosa, ont comparé la politique d’Israël concernant les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie au régime d’apartheid de ségrégation raciale de l’Afrique du Sud. Des allégations qu'Israël condamne.

L'Afrique du Sud a demandé au tribunal de La Haye d'émettre une ordonnance provisoire pour qu'Israël suspende immédiatement ses opérations militaires à Gaza.

Une audience sur cette demande devrait probablement avoir lieu dans les jours ou semaines à venir. L'affaire, si elle se poursuit, prendra des années à être examinée, mais une ordonnance provisoire pourrait être émise d'ici quelques semaines.

Le gouvernement israélien a rejeté "avec dégoût" les accusations de génocide, les qualifiant de "diffamation sanglante". Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le cas de l’Afrique du Sud manque de fondement juridique et constitue une "exploitation irrespectueuse et méprisable" du tribunal.

Israël rejette les plaintes internationales portées contre lui comme étant injustes et partiales et coopère rarement. Sa décision de répondre à cette accusation indique que le gouvernement est préoccupé par les dommages potentiels à sa réputation.