Direct démarré le 4 avril 2024 à 6H00

DIRECT - Nouvelles frappes russes sur Kharkiv, au moins six morts

Au moins six personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées par de nouvelles frappes russes sur Kharkiv, ont annoncé les autorités. Les villes d'Ukraine sont presque chaque nuit l'objet de frappes russes, la ville de Kharkiv, proche de la frontière dans le nord-est du pays, figurant parmi les plus régulièrement ciblées. Les horaires sont affichés en temps universel.