DIRECT - Nouvelles frappes sur la bande de Gaza devenue "inhabitable" selon l'ONU

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, en route pour le Moyen-Orient, fait étape en Turquie pour évoquer ce samedi 6 janvier avec le président Recep Tayyip Erdogan la guerre dans la bande de Gaza et tenter de lever les derniers obstacles à l'entrée de la Suède dans l'Otan.

Antony Blinken, arrivé vendredi soir à Istanbul, entame une nouvelle tournée régionale qui le mènera notamment en Israël, en Cisjordanie occupée et au Qatar, pour plaider en faveur d'une aide accrue à Gaza et parler des moyens d'éviter un embrasement régional, trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le président Erdogan, qui s'était absenté d'Ankara au moment de la précédente visite en Turquie de Antony Blinken début novembre, reproche à Washington son soutien à Israël, dont les opérations militaires dans la bande de Gaza ont fait 22.600 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Recep Tayyip Erdogan est l'un des plus virulents critiques d'Israël, qui a juré de "détruire" le mouvement islamiste palestinien en représailles à l'attaque sans précédent qu'il a effectuée sur le sol israélien le 7 octobre, faisant quelque 1.140 morts, essentiellement des civils.

Par ailleurs, 132 personnes sont toujours otages du Hamas.