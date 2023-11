Direct - Nouvelles libérations au troisième jour de trêve

Le pape François se réjoui ce dimanche de la trêve en cours dans les combats entre Israël et le Hamas ainsi que de la libération de certains otages. Le souverain pontife demande la liberté pour tous et davantage d'aide humanitaire pour Gaza.

"Aujourd'hui nous remercions Dieu car il y a finalement une trêve entre Israël et la Palestine et certains otages ont été libérés", a-t-il fait dire à l'issue de la prière de l'Angélus, un religieux lisant le texte à sa place car il est grippé.

Il a appelé à prier "qu'ils (les otages, ndlr) le soient tous (libérés, ndlr) le plus rapidement possible, pensons à leurs familles" et pour "que davantage d'aide humanitaire arrive à Gaza et que l'on insiste sur le dialogue".

"C'est la seule voie, la seule voie pour la paix. Ceux qui ne veulent pas dialoguer ne veulent pas la paix", a-t-il conclu.