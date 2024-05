DIRECT - Pas d'avancée vers une trêve à Gaza

La candidate de la France insoumise aux européennes, Rima Hassan, a apporté son soutien dimanche aux mobilisations propalestiniennes de certains étudiants, qui "demandent simplement qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures" en matière de droit international, alors que selon elle "Israël, c'est pire que la Russie".

"Quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu (...) des déclarations et des engagements très importants et très rapides (...) de ce milieu universitaire, s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures", déclare la juriste franco-palestinienne de 32 ans sur BFMTV. "C'est pareil, la Russie et Israël ?", lui demande-t-on. "Israël, c'est pire que la Russie", répond-elle.

Et alors que le journaliste lui demande s'il y a eu un 7 octobre entre la Russie et l'Ukraine, elle enchaîne : "il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens". Pour les Palestiniens, l'occupation des territoires dure "depuis une cinquantaine d'années", pointe-t-elle.

"Les résolutions des Nations unies, les rapports des Nations unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël, sont documentées depuis des dizaines d'années. Donc c'est même pire (...) en termes de passif et en termes de violations du droit international, (...) et de documentation des crimes qui sont commis", argumente-t-elle.

"Ce que demandent les étudiants, à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis (...) les accords d'Oslo. (...) Je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement", ajoute la candidate de la France insoumise pour les élections européennes.

Sciences Po et d'autres établissement du supérieur sont le théâtre depuis plusieurs jours d'une mobilisation d'étudiants en faveur de la cause palestinienne. Le Comité Palestine Dauphine avait invité Rima Hassan à participer à une conférence sur la "menace de génocide à Gaza" lundi. Interdite par la direction de l'établissement, elle a finalement été autorisée par la justice administrative, selon une ordonnance rendue publique samedi.