DIRECT - Pas d'enveloppe américaine pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année

Les chefs du Sénat américain ont acté le fait que les États-Unis n'adopteraient pas l'enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, réclamée avec insistance par Kiev et la Maison Blanche, d'ici la fin de l'année 2023. "Les négociateurs travaillent encore sur quelques questions et nous espérons que leurs efforts permettront au Sénat d'agir rapidement sur (cette rallonge), en début d'année prochaine", ont indiqué le démocrate Chuck Schumer et le républicain Mitch McConnell dans un communiqué commun.