DIRECT - Plus de 200 désistements de candidats pour contrer l'extrême droite, et quelques exceptions

Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, "assume" le maintien de son candidat Loïc Signor, arrivé 3e dans le Val-de-Marne au premier tour des élections législatives derrière l'Insoumis Louis Boyard et le candidat soutenu par Éric Ciotti et le Rassemblement national.

"Nous assumons le maintien de Loïc Signor dans la 3e circonscription du Val-de-Marne face à Louis Boyard", a affirmé Renaissance dans des propos transmis mardi à l'AFP.

"A de nombreuses reprises, Louis Boyard a affiché son mépris pour la République, ses représentants et ses valeurs. Louis Boyard a ainsi répété ses insultes et ses menaces envers nos forces de l'ordre et réitéré ses appels aux troubles à l'ordre public dans les lycées et les universités", a argumenté le parti présidentiel.

"Nous appliquons cette logique à l'ensemble de nos territoires. Pas une voix contre la République", a-t-il conclu.

"Ces gens sont lamentables et irresponsables", a réagi Louis Boyard, député sortant âgé de 23 ans, auprès de l'AFP.

"On voit qui est à la hauteur de l'Histoire et qui ne l'est pas. Nous, à La France insoumise, on n'a pas la main qui tremble face au RN, on retire nos candidatures", a-t-il souligné.