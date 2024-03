DIRECT - Plus de la moitié de la population de Gaza à "un niveau de faim critique"

"Nous sommes dans une situation où la réalité sur le terrain ne nous permet plus" d'exporter des armes, a déclaré une source gouvernementale, hier. Le Parlement canadien a adopté, lundi, une motion non contraignante en faveur d'un "cessez-le-feu immédiat" et demandé au gouvernement de "cesser l'approbation et le transfert" d'armes à "destination d'Israël".

Les licences de vente d'armées accordées par le Canada depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas il y a cinq mois, concernaient uniquement l'exportation d'équipements non létaux, comme des "outils de communication", a indiqué la source gouvernementale.

Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a qualifié de "malheureuse" la décision canadienne qui "sape le droit d'Israël de se défendre". "L'histoire jugera durement cette décision du gouvernement canadien", a-t-il asséné dans un bref communiqué.

Le sénateur démocrate américain, Bernie Sanders, a lui salué la décision du Canada. "Compte tenu de la catastrophe humanitaire à Gaza, notamment de la famine généralisée et croissante, les États-Unis ne devraient pas fournir un sou de plus à la machine de guerre de (Benjamin) Netanyahu", le chef du gouvernement israélien, a-t-il commenté.