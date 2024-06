DIRECT - Plus de la moitié des bâtiments endommagés ou détruits à Gaza (ONU)

"Le secrétaire d'Etat a salué la volonté d'Israël de conclure un accord et a affirmé qu'il incombe au Hamas de l'accepter", a déclaré son porte-parole, Matthew Miller, après un appel téléphonique de Antony Blinken au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.



Les deux responsables ont parlé de "la proposition de parvenir à un cessez-le-feu plein et entier" dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages du Hamas, selon Matthew Miller.

Des bombardements israéliens meurtriers ont continué de cibler Gaza, après bientôt huit mois de guerre.



Des Palestiniens déplacent les corps des personnes tuées lors d'un bombardement israélien sur un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Bureij vers la morgue de l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le dimanche 2 juin 2024. @AP Photo/Abdel Kareem Hana

Au total, au moins 19 personnes ont péri dans des frappes et des tirs au cours de la nuit, dont six au camp de réfugiés de Bureij (centre) et dix dans le secteur de Armadhiya, près de Khan Younès, selon des sources médicales.



D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Israël a par ailleurs frappé dans la nuit de dimanche à lundi une usine des environs d'Alep, dans le nord de la Syrie, y tuant "au moins douze combattants pro-iraniens de nationalités syrienne et étrangères".



Des partisans du groupe religieux pakistanais « Jamaat-e-Islami » portent un drapeau palestinien géant alors qu'ils participent à un rassemblement contre les frappes aériennes israéliennes et pour montrer leur solidarité avec le peuple palestinien vivant à Gaza, à Karachi, au Pakistan, le dimanche 2 juin 2024. @AP Photo/Fareed Khan



A Gaza, malgré les protestations de la communauté internationale, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah, une ville frontalière avec l'Egypte dans le sud du territoire palestinien, destinée selon elle à détruire les derniers bataillons du mouvement islamiste.