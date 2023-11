DIRECT - plus qu'une "pause" empêcher la reprise de l'agression plaide l'ambassadeur palestinien à l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron salue l'accord entre Israël et le Hamas pour une trêve à Gaza et la libération d'otages.

"Cet accord est une étape cruciale pour soulager les familles des otages et résoudre la crise humanitaire à Gaza", a-t-il dit dans un communiqué. Le chef de la diplomatie britannique a appelé "toutes les parties à veiller à ce que l'accord soit respecté dans son intégralité".

David Cameron a en outre présidé à Londres une réunion avec ses homologues de "pays arabes et musulmans" pour discuter de la coopération face à la crise, selon le ministère des Affaires étrangères.

David Cameron avec son homologue jordanien Ayman Safadi à Lancaster House à Londres le 22 novembre 2023. © Dan Kitwood/Pool Photo via AP

Les discussions se sont concentrées sur la manière de "faire libérer tous les otages, augmenter le montant de l'aide humanitaire pour Gaza et trouver une solution politique de long terme à la crise". Elles ont porté sur la manière de "revigorer les efforts diplomatiques vers une solution viable à deux États", a indiqué le communiqué. "L'accord conclu hier (mardi) soir est une opportunité importante pour faire sortir les otages et faire entrer plus d'aide dans Gaza pour aider le peuple palestinien", a déclaré David Cameron.

"Nous avons discuté de la manière d'utiliser ce pas en avant pour penser à l'avenir et la manière de bâtir un avenir durable qui assure sécurité pour Israël et paix et stabilité pour le peuple palestinien", a-t-il ajouté.

La réunion a rassemblé les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, Jordanie, Egypte, Autorité palestinienne, Turquie, Indonésie et Nigeria, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe et l'ambassadeur du Qatar.

Le groupe a formé un "Comité de la paix" et a entamé une tournée des capitales des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Avant Londres, il s'était rendu à Pékin et Moscou, et prévoit d'aller à Paris et Washington, a souligné la diplomatie britannique.