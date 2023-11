DIRECT - Pour contrer les frappes russes cet hiver, l'Ukraine veut renforcer sa défense aérienne

À plat ventre, les soldats ukrainiens progressent lentement à l'orée de la forêt en appui d'un groupe d'assaut qui s'empare de la tranchée ennemie. Dans un camp militaire en France, ils sont formés au combat avant leur départ pour le front.

La formation est l'un des volets du soutien français à Kiev avec la cession d'équipements, la maintenance et le soutien financier. Au total, l'aide française s'élevait à 1,69 milliard d'euros en septembre 2023, plaçant Paris au 12e rang des nations soutenant l'Ukraine, selon l'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW).

"Il y a toujours ce mélange entre l'appréhension de rejoindre la ligne de front et la motivation et l'envie de défendre leur terre: c'est cette dualité que l'on sent au quotidien", explique le lieutenant-colonel Even, qui insiste sur la détermination des Ukrainiens.

"Ils sont très volontaires pour apprendre, très demandeurs d'apprentissage de nouveaux procédés. C'est un plaisir de travailler avec des recrues qui ont une telle motivation", souligne-t-il.