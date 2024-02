DIRECT : pour Kiev, les propos de Macron sont "un bon signe"

Des "combats violents" se déroulent près de la ville de Tchassiv Iar, ville clé près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine vers laquelle l'armée russe "tente activement d'avancer", indique l'armée ukrainienne.

Une éventuelle prise de cette localité quasiment désertée pourrait permettre aux forces russes d'intensifier d'un cran leurs attaques contre Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass contrôlée par Kiev et visée de plus en plus souvent par des bombardements russes.

"L'ennemi tente activement d'avancer en direction de Tchassiv Iar. Notamment près d'Ivanivské et de Bogdanivka, où des combats violents se déroulent en périphérie", a déclaré à la télévision le porte-parole de l'armée dans cette zone, Illia Ievlach. L'armée russe "envoie des réserves et essaye de renforcer ses troupes avec des unités d'assaut", a-t-il ajouté.

Les villages d'Ivanivské et Bogdanivka sont en limite de la ligne de front, à environ seulement 3km au sud-est et au nord-est de Tchassiv Iar, où l'armée ukrainienne s'est repliée après la chute en mai 2023 de la ville de Bakhmout, à une dizaine de kilomètres à l'Est.

Tchassiv Iar, qui ne compte plus que quelques centaines d'habitants contre 12.000 avant la guerre, est régulièrement bombardée par les forces russes et de nombreux bâtiments y sont détruits.

La localité est située à environ 25 km de Kramatorsk, centre administratif de la région de Donetsk dont la majeure partie est occupée par la Russie.

Après la perte de Bakhmout, à l'issue d'une des batailles les plus longues et sanglantes de cette guerre, l'armée ukrainienne avait repris deux localités sur le flanc sud de cette ville lors de sa contre-offensive de l'été.

Mais le front s'est ensuite figé et l'armée russe a repris ses attaques pour avancer sur le front Est ces dernières semaines, profitant du manque de munitions et d'armement dont souffrent les soldats ukrainiens.

Après s'être retirée il y a une dizaine de jours de sa ville forteresse d'Avdiïvka, l'armée ukrainienne a confirmé lundi et mardi sa retraite de trois villages voisins, Lastotchkyné, Sieverné et Stepové, plus à l'ouest.