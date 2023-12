DIRECT : pour Moscou, la paix implique une Ukraine neutre et amputée

Le Royaume-Uni a annoncé ce mercredi 46 nouvelles sanctions visant des personnes et entités qui "approvisionnent et financent" la "machine de guerre" russe de Vladimir Poutine en Ukraine.

Ces nouvelles sanctions sont annoncées alors que le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron se rend mercredi aux États-Unis pour discuter notamment avec son homologue américain Antony Blinken du soutien à l'Ukraine.

Sont notamment visés "trois acteurs qui soutiennent le réseau" du groupe paramilitaire Wagner et "quatre opérateurs" de "flottes fantômes" utilisées par la Russie pour amortir les sanctions sur les exportations de pétrole russe imposées par les occidentaux, affirme la diplomatie britannique.