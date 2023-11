DIRECT - Poursuite des combats à Gaza et des pourparlers pour libérer les otages

La communauté internationale doit agir d'urgence pour mettre fin à la "catastrophe humanitaire" qui se déroule à Gaza, a déclaré lundi le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi. Il s'exprimait à Pékin face à des diplomates de pays arabes et à majorité musulmane ; à savoir les ministres des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, de l'Indonésie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, à l'extrême droite, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, troisième à gauche, et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, deuxième à gauche, écoutent un discours du ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki, au premier plan, au centre, pendant une table ronde à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai. Pékin, Chine - lundi 20 novembre 2023. AP/Andy Wong

Wang Yi a fait valoir lundi auprès des diplomates que Pékin était "un bon ami et un frère des pays arabes et musulmans". "Nous avons toujours fermement défendu les droits et les intérêts légitimes des pays arabes et musulmans, et nous avons toujours fermement soutenu les efforts du peuple palestinien pour restaurer ses droits et ses intérêts nationaux légitimes", a-t-il ajouté. "Nous sommes prêts à collaborer avec nos frères et soeurs des pays arabes et islamiques pour déployer des efforts acharnés afin de résoudre la guerre à Gaza le plus rapidement possible", a-t-il dit.

"Oeuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation à Gaza et rétablir la paix au Moyen-Orient dès que possible", a-t-il déclaré. "La situation à Gaza affecte tous les pays du monde, remettant en question la notion du bien et du mal et les principes fondamentaux de l'humanité", a-t-il ajouté. "La communauté internationale doit agir de toute urgence et prendre des mesures efficaces pour empêcher que cette tragédie ne s'étende", a souligné M. Wang.