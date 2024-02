Olaf Scholz est reçu aujourd'hui par Joe Biden pour marteler l'urgence d'accroître l'aide militaire à l'Ukraine, en plein déchirement sur le vote d'une nouvelle enveloppe au Congrès américain où plane l'ombre de Donald Trump.



Le chancelier a donné le ton, avant son départ, en appelant UE et États-Unis à "faire plus", jugeant "insuffisants" les engagements pris jusqu'ici. "Nous devons faire tout notre possible afin d'empêcher la Russie de gagner", a-t-il aussi écrit dans une tribune au Wall Street Journal, faute de quoi le monde risque de devenir "encore plus instable, menaçant et imprévisible qu'il ne l'était pendant la Guerre froide".