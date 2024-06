DIRECT - Poutine exige la capitulation de l'Ukraine, Zelensky dénonce un ultimatum à la "Hitler"

L'offre de négociations faite à l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine n'est "pas de bonne foi", dénonce le secrétaire général de l'Otan.

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg lors d'un point presse ce 14 juin 2024. © AP Photo/Virginia Mayo

"Ce n'est pas une proposition faite de bonne foi", affirme Jens Stoltenberg à Bruxelles, après que Moscou a proposé à l'Ukraine de retirer ses troupes des régions revendiquées par la Russie et de renoncer à entrer dans l'Otan. "C'est une proposition qui signifie en fait que la Russie pourrait atteindre ses buts de guerre, en s'attendant à ce que l'Ukraine abandonne de façon significative davantage de territoire que la Russie a été capable d'occuper jusqu'à présent", a-t-il ajouté devant la presse, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan.

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense Lloyd Austin estime que Vladimir Poutine n'est "pas en position de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour parvenir à la paix"."C'est exactement le genre de comportement que nous ne voulons pas voir", a-t-il assuré devant la presse.

Vladimir Poutine a de facto fixé ce vendredi la reddition de l'Ukraine comme condition pour des pourparlers, à la veille d'un sommet en Suisse consacré aux moyens d'arriver à la paix et dont la Russie est exclue. "Dès que Kiev (...) commencera le retrait effectif des troupes et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'Otan, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations", a dit le président russe à Moscou face aux cadres de sa diplomatie. Et il a une fois encore martelé vouloir une Ukraine "neutre, non alignée, sans armes nucléaires, démilitarisée et dénazifiée".

"Il ne s'agit pas d'une proposition de paix. C'est une proposition pour plus d'agression, plus d'occupation et elle démontre, en un certain sens, que le but de la Russie est bien de contrôler l'Ukraine, ce qui est l'objectif de la Russie depuis le début de la guerre", a encore réagi Jens Stoltenberg.