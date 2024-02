DIRECT - Poutine met en garde les Occidentaux contre une "menace réelle" de guerre nucléaire

Le Pologne a signé avec les États-Unis un accord sur l'achat du système intégré de commandement de défense aérienne et antimissile (ICBS) d'une valeur de 2,5 milliards de dollars (2,32 mds EUR), annonce le ministre polonais de la Défense.

"L'armée polonaise acquiert un cerveau opérationnel pour les systèmes de défense aérienne et antimissile", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors d'une cérémonie officielle de signature de ce document, en présence de l'ambassadeur américain en Pologne.

"Nous avons pu constater directement en Ukraine à quel point la défense aérienne et antimissile est cruciale, et cet achat fournira à la Pologne les meilleurs outils, les plus modernes et les plus efficaces pour défendre le territoire de l'Otan", s'est félicité l'ambassadeur Mark Brzezinski sur son compte X.

"La Pologne sera le deuxième pays, après les États-Unis, à disposer de ce système de commandement intégré le plus moderne au monde", a souligné le ministre polonais.

Le système IBCS intégrera et coordonnera les systèmes polonais de défense anti-aérien et anti-missile de moyenne portée Wisla, utilisant les missiles américains Patriot acquis par la Pologne, et de courte portée Narew, basé sur les missiles britanniques CAMM.

L'accord signé prévoit notamment l'achat d'équipements pour les systèmes Wisla et Narew et leur intégration au système IBCS, ainsi que la réalisation d'essais sur le terrain, selon un communiqué du ministère de la Défense.