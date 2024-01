Direct : Poutine qualifie les vétérans de la guerre en Ukraine de nouvelle "élite" russe

Le président russe Vladimir Poutine a estimé que les vétérans de l'offensive contre l'Ukraine allaient former la nouvelle "élite" du pays, les opposant aux stars dénudées du show-business qui ont récemment fait scandale à Moscou.

"Ce sont les gens dont nous allons devoir faire à l'avenir l'élite du pays", a dit Vladimir Poutine après avoir rencontré à Saint-Pétersbourg des étudiants russes engagés dans l'armée pour l'opération en Ukraine.

"Pas ceux qui, pardonnez-moi, exposent leurs organes génitaux ou montrent leur derrière", a-t-il ajouté, selon les images d'une réunion gouvernementale à la télévision russe.

Il faisait allusion à diverses célébrités ayant participé à une soirée privée à thème "presque nus", dont des images passées sur les réseaux sociaux avaient fait scandale au début du mois à Moscou, au moment où le pouvoir russe s'efforce de promouvoir les valeurs de la "famille traditionnelle" et une vision de plus en plus conservatrice de la société, face à un Occident considéré comme décadent.