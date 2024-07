DIRECT - Poutine redit ses exigences sur l'Ukraine en recevant Orban

Vladimir Poutine a répété vendredi son exigence pour toute paix d'un retrait ukrainien des régions qu'il convoite, en recevant au Kremlin le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qu'il a prétendu voir en représentant de l'UE malgré le démenti de Bruxelles.

La Russie veut l'arrêt total et définitif du conflit, la condition pour cela est (...) le retrait total de tous les soldats ukrainiens des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et des régions de Zaporijjia et de Kherson.

Vladimir Poutine, président russe