DIRECT - Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine recueille plus de 87% des suffrages (sondage)

Des queues se sont formées devant certains bureaux de vote de Moscou, à midi ce dimanche, heure locale. C'est l'horaire à laquelle l'opposition appelait à venir honorer la mémoire du défunt opposant Alexeï Navalny. Cela doit également dénoncer une présidentielle sur mesure pour Vladimir Poutine.

Au bureau de vote de l'école 2025 de Moscou, quelques dizaines de personnes sont arrivées à midi (09H00 TU). Le rendez-vous était fixé par Ioulia Navalnaïa aux partisans de son mari pour cet hommage.

C'est ici qu'Alexeï Navalny avait fait son meilleur score lors de l'élection municipale à laquelle il s'était présenté en 2013.

Solidarité avec Navalny

"Il n'y a pas tant de monde que ça, mais ça reste un bon résultat", juge Léonid Pakhine, un étudiant de 18 ans venu pour l'occasion. Elle ajoute : "je n'avais pas d'attente particulière, je suis juste content que des gens soient venus".

Denis, un jeune de 21 ans qui travaille dans la publicité, est là pour exprimer son soutien à l'opposition sans risquer de se faire arrêter. "Je suis venu exprimer ma solidarité avec une personne très importante (...) cette élection est un moyen d'honorer la mémoire de Navalny", dit-il.

Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à midi heure locale à Moscou, Russie, le dimanche 17 mars 2024. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Olga Mironenko, une employée du secteur des technologies de 33 ans, dit de son côté être venue au nom de la liberté, et parce qu'à midi elle serait parmi "ceux qui sont du côté de la lumière et de la vérité". Pour l'avenir, elle souhaite "au minimum la liberté". "Le pétrole, le gaz, le bois, ce n'est pas assez (...) je veux au moins (que mes deux fils, ndlr) puissent exprimer librement leurs opinions et ça, juste, ça n'existe pas".

"Pas seule"

Dans un autre quartier de Moscou, Marino, devant le bureau où Alexeï Navalny votait, un petit nombre d'électeurs a répondu à l'appel de sa femme.

"Je suis venu lui dire au revoir, c'était mon héros", confie Natalia, une retraitée de 65 ans. Son amie Elena, une ingénieure de 38 ans, l'a accompagnée. Elle aussi est venue "pour la mémoire d'Alexeï. C'est notre seule occasion d'exprimer une opinion".

Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à midi heure locale à Moscou, Russie, le dimanche 17 mars 2024. AP Photo/Dmitri Lovetsky

Olga, 52 ans, se disait satisfaite de cette forme d'action de protestation car elle a pu rencontrer des gens qui, comme elle, ne veulent plus du régime en place, celui de Vladimir Poutine.

"J'ai pu rencontrer quelques personnes, leur parler, et j'ai senti qu'ils pensaient la même chose que moi. Je ne suis pas seule", a-t-elle dit, avant de partir avec son fils pour se recueillir sur la tombe de l'opposant, inhumé dans le quartier.