DIRECT - Proche-Orient : les négociations continuent, le Royaume-Uni appelle à un cessez-le-feu immédiat

La Maison Blanche est "préoccupée par le choix qu'a fait le Premier ministre (hongrois Viktor) Orban de faire ce voyage à Moscou", a dit vendredi sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Ce déplacement du dirigeant hongrois en Russie "ne fera pas avancer la cause de la paix et il est contre-productif pour le soutien à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance de l'Ukraine," a-t-elle ajouté.