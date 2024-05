DIRECT - Quatre morts dans des bombardements ukrainiens sur les territoires occupés par la Russie

L'UE a ajouté six personnes et trois entités à sa liste de sanctions contre la Corée du Nord, en raison des programmes balistiques et nucléaires de ce pays ainsi que de son soutien militaire à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Ces ajouts interviennent au moment où le G7 a exprimé sa "vive inquiétude" face à la coopération militaire croissante entre Pyongyang et Moscou. Les sanctions européennes visent cinq ressortissants nord-coréens et un responsable russe, ainsi que deux entreprises nord-coréennes et une russe.

Kim Jong-Un visite la frégate Amiral Chapochnikov avec le commandant de la marine russe, l'Amiral Nikolaï Yevmenov, à Vladivostock, en septembre 2023. © Ministère de la défense russe via AP video

Selon un rapport du Pentagone publié cette semaine, la Russie emploie des missiles balistiques nord-coréens en Ukraine. L'UE a pris ces mesures "en raison des activités de contournement des sanctions (...) qui pourraient générer des fonds pour les programmes nucléaires et balistiques illégaux" de la Corée du Nord, et "en raison du soutien militaire apporté par la RPDC (République populaire et démocratique de Corée, ou Corée du Nord) à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine", indique un communiqué du Conseil de l'UE.

L'un des Nord-Coréens sanctionnés, Kim Chol Sok, est décrit comme un agent de renseignement exploitant des casinos, des bars et d'autres entreprises au Cambodge pour acheminer de l'argent vers Pyongyang.

Un autre, Rim Yong Hyok, est listé comme un haut responsable dans une société minière active en Syrie, "le principal marchand d'armes et le principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles" de la Corée du Nord.

Oleg Kojémiako, gouverneur de la région de Primorye dans l'Extrême-Orient russe, est sanctionné pour avoir fourni des armes au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de la visite de ce dernier en septembre 2023.