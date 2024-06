DIRECT - Quatre otages libérés, Benny Gantz annule sa conférence de presse

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a salué l'opération qui a permis de libérer quatre otages israéliens à Gaza.

"Vous avez prouvé qu'Israël ne cède pas face au terrorisme et agi avec une créativité et un courage sans limite pour ramener nos otages à la maison, a-t-il à l'attention des forces israéliennes, selon un communiqué du Bureau du Premier ministre. Nous ne lâcherons pas tant que nous n'aurons pas réussi la mission et ramené tous nos otages à la maison, les vivants et les morts."