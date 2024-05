Direct - RDC : tentative de coup d'État déjoué à Kinshasa

Le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), le général Sylvain Ekenge, a annoncé ce dimanche 19 mai dans un message diffusé à la télévision nationale congolaise (RTNC) qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée à Kinshasa.

"La République Démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'oeuf par les forces de défense et de sécurité, déclare le général Ekenge.

Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et Congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. Les FARDC demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l'appui."

Le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la communication Patrick Muyaya a partagé sur son compte X la vidéo de la déclaration du général Sylvain Ekenge.