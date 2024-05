Direct - RDC : tentative de coup d'État déjouée à Kinshasa

Une vidéo de l'attaque du Palais de la Nation de Kinshasa lors de la tentative de coup d'État déjouée annoncée par l'armée congolaise avait été diffusée en direct sur Facebook.

Alors qu'il fait en core nuit, on voit dans la cour du Palais de la Nation des hommes armés en tenue militaire pénétrer dans ce bâtiment officiel et dégrader les lieux.

Des drapeaux du Zaïre, ancien nom de la République démocratique du Congo, qui fut adopté de 1971 à 1997 sont arborés par les assaillants.

On les entend dire en français et en anglais "Félix dégage", en référence au président Tshisekedi et parlent d'un "New Zaïre". Selon des sites d'informations congolais, ces hommes affirment être de la diaspora et conspuent la gestion du pays par Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi.

A leur tête, se trouve un homme en béret rouge qui prend souvent la parole en lingala. Il s'agit de Christian Mangala, congolais de la diaspora installé aux États-Unis. Ce'st sur un compte facebook à son nom que la vidéo a été diffusé en direct.

Selon l'armée congolaise, le meneur a été neutralisé.