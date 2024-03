DIRECT DÉMARRÉ LE 18 MARS 2024 À 6H (TU)

DIRECT - Réélu président, Poutine affirme que les forces russes ont l'avantage sur le front en Ukraine

Vladimir Poutine, réélu pour six années supplémentaires au Kremlin avec plus de 87% des suffrages lors d'une présidentielle sans opposition, a dressé le portrait d'une Russie "consolidée" par sa victoire et qui ne se laissera pas "intimider" par ses adversaires. Il a affirmé que ses troupes avaient l'avantage face aux forces de Kiev sur le front en Ukraine.

Les heures sont données en Temps universel.