Le président russe Vladimir Poutine a indiqué vendredi avoir dit au Premier ministre hongrois, en visite surprise à Moscou, que l'Ukraine devait retirer ses forces des régions ukrainiennes que la Russie revendique pour résoudre "la crise" en Ukraine.

Evoquant les moyens de "régler la crise" en Ukraine et une discussion "franche et utile", le maître du Kremlin a rappelé avoir annoncé en juin sa vision de la paix, "à savoir le retrait total de tous les soldats ukrainiens des républiques populaires de Donetsk et Lougansk et des régions de Zaporijjia et Kherson".

