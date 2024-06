DIRECT - "Rien de nouveau" à Gaza dans les négociations sur un cessez-le-feu

Un haut responsable du Hamas palestinien a indiqué samedi à Beyrouth que les négociations en vue d'un accord avec Israël sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages n'ont mené à aucune avancée.

Un plan présenté fin mai par le président américain Joe Biden, proposé selon lui par Israël, prévoit un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Selon le site américain Axios, l'administration américaine a présenté une "nouvelle version" d'un projet d'accord entre Israël et le Hamas, comportant des amendements de "certaines clauses (...) dans le but de combler le fossé qui les sépare et de parvenir à un accord".

Oussama Hamdane, un haut responsable du mouvement islamiste palestinien basé à Beyrouth, a affirmé que son mouvement avait reçu le 24 juin la dernière proposition pour un accord sur un cessez-le-feu, mais que celle-ci n'apportait "rien de nouveau".

"Nous pouvons dire qu'il n'y a rien de nouveau dans les négociations pour arrêter l'agression" Israélienne, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le plan présenté par le président Biden est resté jusque-là lettre morte, les protagonistes campant sur des exigences intangibles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu veut poursuivre la guerre jusqu'à la défaite totale du Hamas et la libération de tous les otages. Le Hamas exige, lui, un cessez-le-feu permanent et un retrait israélien total de Gaza. "Nous avons dit clairement, et c'est toujours notre position, que sans cela, tous les documents présentés sont une perte de temps et donnent à l'occupation plus de temps pour perpétrer un génocide contre notre peuple, ainsi qu'une tentative de l'administration américaine de se racheter", a déclaré Oussama Hamdane. Selon lui, la nouvelle proposition américaine s'inscrit dans le cadre "des diverses pressions exercées sur le mouvement pour qu'il accepte le document israélien tel qu'il est, sans amendement".