DIRECT : risque de famine dans la bande de Gaza, selon l'ONU

Depuis lundi, les membres du Conseil multiplient les reports, faute de pouvoir s'accorder sur un texte capable d'échapper à un veto des États-Unis, qui ont déjà bloqué deux précédentes résolutions ces dernières semaines.

Les discussions ont notamment bloqué sur le contrôle des convois humanitaires. Il devait initialement être confié à l'ONU seule, mais Israël, qui craint l'entrée d'armes dans l'enclave, veut maintenir son pouvoir de supervision sur les camions d'aide. Le vote du Conseil de sécurité est désormais prévu vendredi, selon des sources diplomatiques.

Les services des Nations Unies continuent eux d'alerter sur la crise humanitaire dans laquelle s'enfonce Gaza.

Les Palestiniens pleurent leurs proches tués dans le bombardement israélien de la bande de Gaza, à l'hôpital de Rafah, dans le sud de Gaza, le jeudi 21 décembre 2023. @AP Photo/Fatima Shbair.

Environ la moitié de la population devrait se trouver dans la phase "d'urgence" - qui comprend une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité - d'ici le 7 février, selon un rapport du système de surveillance de la faim des Nations unies publié jeudi.

Et "au moins une famille sur quatre", soit plus d'un demi-million de personnes, sera confrontée à la "phase 5", c'est-à-dire à des conditions catastrophiques.

"Nous avertissons depuis des semaines qu'avec de telles privations et destructions, chaque jour qui passe ne fera qu'apporter plus de faim, de maladie et de désespoir à la population de Gaza", a réagi sur X le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. "La guerre doit cesser."

Sur le terrain, aucun répit n'est en vue. Tôt vendredi, un bombardement israélien a fait 5 morts à Rafah (sud), selon le ministère de la Santé du Hamas.