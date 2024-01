DIRECT - Russie : un drone abattu près de Moscou, une attaque ukrainienne repoussée sur Belgorod

La défense antiaérienne russe a abattu dans la nuit de mercredi à jeudi 18 janvier un drone au sud de Moscou, a indiqué jeudi le maire de la capitale. La région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a également contré une nouvelle attaque aérienne, selon son gouverneur.

"Dans la ville de Podolsk, l'attaque d'un drone volant vers Moscou a été repoussée par la défense antiaérienne. Selon des données préliminaires, pas de dégâts, ni de victimes, sur les lieux où sont tombés les débris", a indiqué le maire Sergueï Sobianine.

Dans un communiqué distinct, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu un drone ukrainien dans la région de Moscou et en avoir "intercepté" un autre dans celle de Léningrad (nord-ouest), rarement touchée par ce type d'attaques.

Depuis le printemps dernier, la région de Moscou et la capitale sont, elles, régulièrement ciblées par des drones, généralement abattus sans faire de victimes.

La région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, est pour sa part touchée depuis des mois par des attaques meurtrières. Le gouverneur, Viatcheslav Gladkov, a déclaré jeudi que "10 missiles" volant vers Belgorod avaient été abattus par les forces armées.

Cette attaque a blessé une femme, touchée par des éclats de munitions, a précisé Viatcheslav Gladkov, ajoutant que les vitres d'une maison et un garage avaient été détruits et des lignes électriques et conduites de gaz endommagées dans un village.

Le 30 décembre, Belgorod, la capitale régionale, a été frappé par l'attaque la plus meurtrière sur le sol russe depuis l'offensive du 24 février 2022. Bilan : 25 morts, une centaine de blessés et l'évacuation de plusieurs centaines de personnes.