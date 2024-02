DIRECT : Ryad met en garde contre "une catastrophe" en cas d'offensive israélienne à Rafah

Le mouvement palestinien Hamas affirme qu'une offensive israélienne sur Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, pourrait faire "des dizaines de milliers de morts et de blessés".

"Nous mettons en garde contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers de martyrs et de blessés", a dit le mouvement islamiste dans un communiqué, ajoutant tenir pour responsables de ces éventuelles conséquences "l'administration américaine, la communauté internationale et l'occupation israélienne".