DIRECT - Selon Kiev, la Russie intensifie ses attaques avant l'arrivée des F-16

Le chef de l'armée ukrainienne Oleksandre Syrsky affirme que "le commandement des troupes russes fait actuellement tout son possible pour augmenter et étendre l'intensité des hostilités afin de maximiser l'épuisement de nos troupes". Il estime que Moscou veut agir avant la réception d'une "quantité importante d'armes et d'équipements" de la part de ses alliés, dont les avions F-16.

