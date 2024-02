"J'ai parlé à Zelensky cet après-midi pour qu'il sache que j'étais confiant dans le fait que nous allons avoir cet argent", a déclaré, hier, le président américain, Joe Biden à des journalistes. Le président ukrainien a lancé, à Munich, un appel pressant aux Occidentaux pour qu'ils lui livrent plus d'armes.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a estimé que le retrait ukrainien et la chute de la ville d'Avdiïvka étaient la preuve du "coût de l'inaction" du Congrès américain. "Je vais me battre pour qu'ils (les Ukrainiens) aient les munitions dont ils ont besoin", a assuré le président démocrate. Il a qualifié la poursuite du blocage de l'aide militaire par le Congrès d'"absurde" et de "non éthique".

Sans reprise de l'assistance militaire américaine, le dirigeant a évoqué ses craintes qu'une autre ville ukrainienne tombe entre les mains des forces armées russes.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a sommé les parlementaires américains d'approuver "sans délai" cette assistance de 60 milliards de dollars. Kiev espère depuis des mois le vote de cette aide cruciale décidée par l'administration de Joe Biden, en campagne pour un deuxième mandat, mais entravée par l'opposition républicaine au Congrès, sous influence de Donald Trump.