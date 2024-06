DIRECT - Selon la télévision israélienne KAN le renseignement israélien était au courant d'un projet d'attaque du Hamas

L'envoyé spécial américain Amos Hochstein a appelé mardi à une désescalade d'"urgence" du conflit entre le mouvement islamiste libanais Hezbollah et Israël à la frontière entre les deux pays, sur fond de guerre à Gaza.



Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre, le puissant Hezbollah pro-iranien échange régulièrement des tirs avec l'armée israélienne, en soutien à son allié palestinien.



"Le conflit entre Israël et le Hezbollah a assez duré", a affirmé l'envoyé du président Joe Biden lors d'une visite à Beyrouth, après un déplacement à Jérusalem. "Il est dans l'intérêt de tous de le résoudre rapidement et par la diplomatie, c'est à la fois réalisable et urgent."

"La situation est "grave" et les Etats-Unis veulent éviter "une guerre à grande échelle", a dit Amos Hochstein, qui a discuté à Beyrouth avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri.



Le Hezbollah, qui a affirmé avoir mené plus de 2.100 opérations militaires contre Israël depuis le 8 octobre, a intensifié ses attaques contre des cibles militaires dans le nord de ce pays la semaine dernière, après la mort d'un de ses plus hauts commandants dans une frappe israélienne.

Un pompier israélien s'efforce d'éteindre un incendie dans une zone proche de la frontière avec le Liban, à Safed, dans le nord d'Israël, le mercredi 12 juin 2024. @AP Photo/Leo Correa