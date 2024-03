DIRECT - Selon Moscou, Emmanuel Macron accroît "l'implication" de la France dans le conflit en Ukraine

Près de 30 pays vont être représentés jeudi après-midi à une réunion de suivi consacrée au soutien à l'Ukraine organisée par la France, ont annoncé les ministères français des Affaires étrangères et des Armées.

Au total, 28 pays dont l'Ukraine, des pays de l'Union européenne et les États-Unis sont représentés, dont 21 au niveau ministériel par leur ministre des Affaires étrangères et/ou leur ministre de la Défense.

Il y a un "sursaut collectif et un sentiment d'urgence qu'il faut faire plus, faire mieux, faire autrement pour l'Ukraine", a déclaré une source diplomatique française à quelques journalistes. Lors de cette réunion, sera également discuté quels pays souhaitent copiloter chacun des chantiers.



Une autre source diplomatique française a indiqué qu'il y avait aussi un travail d'explication à faire auprès des opinions publiques. "Il y a un travail d'explication très important sur les conséquences que cela provoque en termes de sécurité, de conséquences en termes de marché agricole, de conséquences migratoires et autres", a-t-elle ajouté, observant que l'opinion publique était "à un moment de bascule".

Cette réunion se déroulera de 16h à 18h locales en visio-conférence (15h à 17h GMT), a précisé l'entourage de Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française Elle fait suite à la réunion internationale de soutien à l'Ukraine, qui s'est tenue à Paris le 26 février, à l'initiative du président français Emmanuel Macron. "C'est une réunion de travail qui s'inscrit dans la dynamique créée par la conférence du 26 février pour opérationnaliser ces sujets", a déclaré la source diplomatique française.