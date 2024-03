DIRECT : selon un rapport de l'ONU il y aurait des "informations convaincantes" que des otages ont été violées à Gaza

Un émissaire américain tente à Beyrouth de désamorcer la tension entre Israël et le Liban, où le puissant mouvement Hezbollah a averti qu'il n'arrêterait pas ses attaques en direction du pays voisin avant la fin de "l'agression" dans la bande de Gaza.

Amos Hochstein à Beyrouth ce 4 mars 2024 après son entrevue avec des officiels loibanais. © AP Photo/Bilal Hussein

La visite d'Amos Hochstein, coordinateur spécial du président Joe Biden pour la sécurité de l'énergie, intervient alors qu'une personne a été tuée et au moins sept autres blessés ce lundi dans le nord d'Israël par des tirs en provenance du Liban.

"Les États-Unis sont convaincus qu'une solution diplomatique est la seule issue pour mettre fin aux hostilités (...)", a déclaré Amos Hochstein aux journalistes. Il a par ailleurs estimé qu'un "cessez-le-feu temporaire ne suffisait pas".

"Ceux qui se posent en médiateurs doivent arrêter l'agression sur Gaza, et non l'aide" du Hezbollah au Hamas dans sa guerre, a affirmé le numéro deux du Hezbollah pro-iranien, Naim Qassem, dans un discours. "Arrêtez l'agression sur Gaza, et la guerre dans la région s'arrêtera", a ajouté le responsable de la formation islamiste.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait averti récemment qu'une éventuelle trêve à Gaza n'entamerait pas "l'objectif" d'Israël de repousser le Hezbollah de sa frontière nord, par la force ou la diplomatie.

Amos Hochstein s'est réuni lundi avec le président du Parlement libanais Nabih Berri, allié du Hezbollah, et devait rencontrer notamment le Premier ministre Najib Mikati.

L'émissaire avait déjà mené une médiation entre Israël et le Liban qui a abouti en octobre 2022 à la signature d'un accord délimitant la frontière maritime entre les deux pays et avait assuré la répartition de gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale.

Lors de sa dernière visite à Beyrouth en janvier, il avait déclaré que les deux pays préféraient "une solution diplomatique" pour mettre fin aux hostilités.