La frappe israélienne qui a tué sept travailleurs de l'ONG américaine d'aide alimentaire World Central Kitchen (WCK) à Gaza est "un message envoyé par l'armée israélienne" visant à empêcher les humanitaires d'intervenir sur le terrain, dénonce sur franceinfo le vice-président de Médecins du Monde Jean-François Corty. "Bien sûr, on parle d'accident, mais aujourd'hui (...) on voit bien que les soignants, les civils, les humanitaires tombent sous des bombardements aveugles. Et ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui soumis à un blocus aérien et terrestre qui est en train de générer une famine et qui témoigne d'une intention génocidaire", estime-t-il.

Et de rappeler que son organisation "était censée mettre en pratique les propositions américaines et européennes de corridors humanitaires pour essayer de limiter les risques de famine".