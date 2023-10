DIRECT - Une frappe russe fait six morts dans la région de Kharkiv

Au moins six personnes ont été tuées et 17 blessées samedi soir par des tirs de missiles russes sur un dépôt postal de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont rapporté des responsables locaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de ce qui semble être un entrepôt gravement endommagé à côté de débris et d'un conteneur portant le logo de l'opérateur postal ukrainien Nova Poshta.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ce matin on en sait un peu plus. Les six personnes tuées et les blessés étaient "des employés de l'entreprise qui se trouvaient à l'intérieur du terminal de Nova Poshta", a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.

"Les victimes, âgées de 19 à 42 ans, ont été blessées par des éclats d'obus et le souffle (des explosions)", a-t-il ajouté.

Au total, 17 personnes ont été blessées, a annoncé dimanche le bureau du procureur de la région de Kharkiv. Plus tôt, Oleg Sinegoubov avait affirmé que certaines d'entre elles étaient hospitalisées dans un état grave. "Les médecins se battent pour leur vie", a-t-il dit.

Serguiï Nojka, un employé de Nova Poshta, a affirmé que la frappe avait touché "le dépôt voisin, mais aussi le nôtre - les fenêtres et les volets se sont envolés". "Ce n'est pas la première fois", a-t-il dit.

Selon le bureau du procureur régional, les forces russes présentes dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont tiré des missiles S-300, et deux d'entre eux ont frappé l'entrepôt.

"L'analyse des débris se poursuit sur les lieux afin d'établir le nombre exact de blessés et de morts", a déclaré le porte-parole du bureau Dmytro Tchoubenko au média public Suspilne.