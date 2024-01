DIRECT : Sunak et Zelensky annoncent un accord de sécurité "sans précédent"

Un ours noir d'Asie, découvert dans un zoo abandonné de l'est de l'Ukraine cinq mois après l'invasion russe en 2022, est arrivé aujourd'hui dans son nouveau domicile permanent en Écosse.

Yampil, un ours noir asiatique venu d'Ukraine, a trouvé un refuge en Ecosse.

Yampil, du nom du village de la région de Donetsk où il a été découvert, était l'un des rares animaux du zoo à avoir survécu sur 200. Après avoir été secouru, il a été pris en charge par une association caritative belge avant son voyage de plus de 12 heures jusqu'au zoo Five Sisters, à environ 32 km à l'ouest d'Édimbourg.

"Lorsque les volontaires ont trouvé Yampil, un obus avait explosé près de sa cage et il avait subi une commotion cérébrale", a déclaré Brian Curran, propriétaire du zoo Five Sisters. "Il était dans un état épouvantable ; encore cinq jours et ils n'auraient pas pu le sauver", a-t-il ajouté.

Yampil sera hébergé dans un enclos temporaire pendant que le zoo, qui a déjà hébergé des ours de cirques ambulants, collecte des fonds pour son nouvel enclos permanent. "Nous avons la meilleure équipe disponible pour prendre soin de lui et aider à rendre cette transition aussi paisible et calme que possible pour lui", a déclaré Curran.