DIRECT : tensions dans le sud de Gaza après des tirs contre un refuge de l'ONU

La ville de Khan Younès reste jeudi l'épicentre des affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien dans le sud de Gaza au lendemain de tirs meurtriers contre un refuge de l'ONU abritant des personnes déplacées par la guerre.

Des tirs de chars contre un bâtiment de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Khan Younès ont fait mercredi au moins "neuf morts et 75 blessés", a indiqué Thomas White, responsable de l'organisation à Gaza, où des sources médicales et onusiennes craignent que le bilan s'alourdisse.

Philippe Lazzarini, chef de l'Unrwa, a affirmé que le centre d'accueil était "clairement" identifié et que ses coordonnées avaient été "partagées avec les autorités israéliennes". Il a fustigé "une violation flagrante des règles fondamentales de la guerre".

Des médecins palestiniens soignent une jeune fille blessée lors du bombardement israélien sur un centre de formation de l'UNRWA qui sert d'abri aux personnes déplacées à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 janvier 2024. @AP Photo/Ramez Habboub.

L'armée israélienne a indiqué avoir "encerclé" Khan Younès et appelé la population locale à partir à Rafah, plus au sud, mais les combats rendent dangereux les déplacements. Jeudi, des témoins ont fait état de frappes vers Rafah, où se massent la majorité des 1,7 million de Palestiniens déjà déplacés par les combats et les raids.