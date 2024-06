DIRECT - Tensions extrêmes à la frontière entre Israël et le Liban, projet de trêve à Gaza bloqué

L'armée israélienne mène des bombardements dans la bande de Gaza sans avancée dans les pourparlers pour un cessez-le-feu, le tout doublé d'une flambée de violence à la frontière entre Israël et le Liban. Aux premières heures de la journée, des témoins ont fait état de frappes israéliennes dans différents secteurs de la bande de Gaza, notamment dans le centre de l'enclave.

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé, hier, au sommet du G7, que la France, les États-Unis et Israël allaient travailler en format "trilatéral" sur la feuille de route française pour contenir les tensions à la frontière israélo-libanaise.

Le plan pour une cessation des hostilités propose notamment un arrêt des violences des deux côtés et le retrait des forces Al-Radwan, unité d'élite du Hezbollah, et des autres groupes armés à dix kilomètres de la frontière avec Israël, selon des responsables libanais.

Or le mouvement chiite libanais dit mener des bombardements en représailles au décès, mardi, d'un de ses hauts commandants, Taleb Sami Abdallah, dans une frappe israélienne. Il refuse, à ce stade, de s'engager dans des pourparlers tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu durable à Gaza.

Hier, le Hezbollah a lancé de nouvelles attaques à la roquette et au drone "contre six casernes et sites militaires" tout en lançant simultanément "des escadrons de drones chargés d'explosifs" sur trois autres bases israéliennes, a déclaré le mouvement pro-iranien dans un communiqué. Il s'agit des plus importantes actions simultanées menées par le Hezbollah contre des positions militaires israéliennes depuis le début, il y a plus de huit mois, des échanges de tirs transfrontaliers.

L'armée israélienne a déclaré qu'"environ 40 projectiles ont été lancés en direction de la Galilée et du Golan" syrien, dont une partie est occupée par Israël. La plupart ont été interceptés tandis que d'autres ont déclenché des incendies, selon elle. Dans un communiqué, elle a fait état de deux soldats blessés dans l'explosion d'un projectile dans la région de Manara, une localité du nord proche de la frontière libanaise.

Lors d'un point presse, le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a averti qu'Israël répondrait "avec force à toutes les agressions du Hezbollah."